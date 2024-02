Bonza a choisi de se reposer sur AFI KLM E&M pour le soutien des composants de sa flotte de Boeing 737 MAX 8.



La low-cost australienne profitera d'un panel de services adaptés à ses besoins, tels que des services de réparation, un accès à un pool de pièces, la fourniture d'un kit de maintenance en base, ou un soutien logistique et AOG pour les unités remplaçables en ligne de la cellule et des moteurs.



Le contrat sera géré depuis les bases AFI KLM E&M d'Amsterdam, Miami et Kuala Lumpur.



(Photo © Bonza)