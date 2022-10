AFI KLM E&M s'allie aussi à Ampaire dans le domaine de l'aviation électrique

Après le protocole d'accord signé avec Ascendance, AFI KLM E&M se rapproche également d'Ampaire pour soutenir le déploiement de l'avion plus électrique. Un protocole d'accord a été signé, qui prévoit l'appui d'AFI KLM E&M dans la mise en service et le soutien des avions électriques.



Avec lui, l'Airline MRO va pouvoir participer au développement (donnant son point de vue opérationnel), à l'analyse des données, la formation et le soutien dans le domaine de la maintenance.



Ainsi, les deux partenaires veulent bâtir un réseau mondial de techniciens et travailler sur les STC (certificats de type supplémentaires), Ampaire travaillant actuellement sur un avion hybride électrique de neuf places, l'Eco Caravan, mais visant des appareils plus capacitaires (19 places) voire tout électriques.



« Nous avons choisi de collaborer avec Ampaire parce que leur approche est visionnaire, extrêmement méthodique et concrète, ce qui signifie que ces technologies porteuses peuvent déjà être introduites dans un avenir très proche », explique Ton Dortmans, EVP de KLM E&M, louant la décision d'Ampaire de commencer par des modifications sur un appareil déjà certifié avant d'entreprendre le développement d'un appareil de A à Z.



(Photo © AFI KLM E&M)