AFI KLM E&M : Paul-Antoine Vivet prend la direction des ventes pour les Amériques

Paul-Antoine Vivet vient d'être nommé directeur des ventes pour les Amériques d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), succédant ainsi à ce poste à Franck Becker.



Fort d'une expérience de 20 ans dans le secteur, Paul-Antoine Vivet était précédemment directeur chargé du développement commercial de la division MRO du groupe Air France-KLM.



« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Franck Becker qui a su gagner la confiance de nos clients américains et les accompagner avec succès au fil des années - y compris durant les mois très difficiles que notre industrie a traversés pendant la crise sanitaire. Je suis convaincu que Paul-Antoine est le choix idéal pour prendre la relève et mener nos ambitions : il connaît les opérateurs américains et leurs besoins, et sera un partenaire précieux pour nos clients afin de les aider à tirer pleinement parti de la reprise du trafic régional et international » a déclaré Pierre Teboul, SVP Commercial d'AFI KLM E&M.



Paul-Antoine Vivet a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur chez Thales à Los Angeles en 2002. Il a ensuite intégré Airbus en tant qu'ingénieur et chef de projet puis a rejoint Air France en 2006, où il a occupé un poste de directeur des achats (ressources industrielles et logistiques) pendant 3 ans. Paul-Antoine Vivet a ensuite enchaîné divers rôles commerciaux et industriels au sein d'AFI KLM E&M, dont celui de responsable des ventes pour l'Europe de l'Est, puis l'Amérique du Nord, suivi de celui de responsable de ligne de produits (produits hydrauliques et pneumatiques), puis de directeur de développement commercial à partir de 2019. Il est également président du conseil d'administration d'AFI KLM E&M Beijing Line Maintenance International depuis 2022.



Il est titulaire d'un Master of Science (MSc) en ingénierie aéronautique de l'ESTACA et d'un double diplôme Executive MBA de l'Université Paris Dauphine et de l'Université du Québec.



(Photo © AFI KLM E&M)