AFI KLM E&M parvient à un résultat d'exploitation positif

L'activité maintenance d'Air France-KLM a profité du retour en vol de la flotte mondiale. Elle a réussi à maintenir son chiffre d'affaires à 2,8 millions d'euros (-2% par rapport à 2020) et à redresser son résultat d'exploitation de façon à le rendre de nouveau positif à 88 millions d'euros.



Plusieurs facteurs ont contribué à ces résultats. Tout d'abord, la sous-activité de la flotte a diminué au sein du groupe Air France-KLM, entraînant un besoin d'entretien des aéronefs. Ceci a toutefois été en partie contrebalancé par une baisse de 18% du chiffre d'affaires externe, les clients hors groupe de la filiale continuant à jouer sur le green time pour éviter une visite en atelier à leurs équipements.



En parallèle, AFI KLM E&M a profité des économies de coûts réalisés par le groupe et d'améliorations opérationnelles en 2021 - tandis que 2020 subissait les éléments exceptionnels liés à la survenue de la crise sanitaire.



La marge d'exploitation a profité de ces effets et s'améliore de 22,1 points de pourcentage à 3,1%.



