AFI KLM E&M nomme Tommaso Auriemma VP des ventes pour l'Asie Pacifique

AFI KLM E&M a annoncé la nomination de Tommaso Auriemma au poste de vice-président des ventes pour l'Asie Pacifique. Il prendra ses fonctions le 1er août et sera basé à Singapour.



Il remplace Dominik Wiener Silva, qui rejoint l'équipe de direction de KLM E&M à Amsterdam.



Actuellement PDG d'Aerotechnic Industries (ATI), la coentreprise entre AFI KLM E&M et Royal Air Maroc, il devra poursuivre le développement commercial de la société MRO dans la région.



Tommaso Auriemma bénéficie d'une expérience de plus de 22 ans dans la MRO, dont plus de quatre au poste de PDG d'ATI à Casablanca.



(Photo © AFI KLM E&M)