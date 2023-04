AFI KLM E&M nomme Gilles Mercier au poste de Directeur Général de Barfield

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a désigné Gilles Mercier comme nouveau Chief Executive Officer (CEO) de Barfield, sa filiale américaine. Il succède à Hervé Page, qui prendra de nouvelles fonctions au sein d'Air France-KLM. Cette nomination sera effective à partir du 1er juillet 2023.



« Je ne saurais être plus honoré de relever ce nouveau défi et d'assumer cette nouvelle responsabilité. Barfield est bien positionné dans notre industrie et dispose d'une équipe formidable pour continuer à fournir le meilleur soutien à nos clients, élargir notre part de marché et poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie », a déclaré Gilles Mercier.



Pour rappel, Barfield est la principale marque de la division MRO d'Air France-KLM aux États-Unis. Basée à Miami (Floride), elle fournit des solutions de réparation d'équipements pour de nombreuses plateformes (famille A320, A330, 777/737, CRJ, Dash 8, ATR, E-Jets) et des services de distribution d'équipements de test au sol (GSTE).



Barfield dispose de quatre stations de réparation principales à Miami, Phoenix, Louisville et Atlanta.



Gilles Mercier avait quant à lui rejoint Barfield il y a près de trois ans en tant que Senior Vice President of Operations (SVP), avant de devenir SVP of Customer Care & Business Development. Précédemment, il a occupé différentes fonctions au sein d'AFI KLM E&M, notamment celles de responsable des coûts et des prix, de directeur des opérations de l'atelier moteur, de chef de cabinet du vice-président exécutif d'Air France Industries et de responsable de la transformation.



(Photo © AFI KLM E&M)