AFI KLM E&M fait appel à Safran pour les APU d'une grande compagnie asiatique

Safran Electrical & Power et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont signé un accord de coopération ainsi qu'un contrat de service à l'heure de vol (Power By the Hour) pour la maintenance de groupes auxiliaires de puissance présents sur les Airbus de la famille A320/A320neo.



Ces contrats de 5 ans couvrent ainsi plus de 300 appareils exploités par l'une des compagnies aériennes clientes d'AFI KLM E&M dans la zone Asie-Pacifique.



« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Safran. En tant que spécialiste de la maintenance au service des compagnies aériennes, nous recherchons en permanence les solutions les plus adaptées pour répondre aux besoins de nos clients. L'expertise de Safran dans la maintenance des générateurs APU est la garantie d'un soutien de haute qualité pour les flottes de nos clients », a déclaré José-Marie Louis, Directeur Approvisionnement d'Air France Industries.



Safran Electrical & Power réparera les groupes auxiliaires de puissance sur son site de Pitstone, au Royaume-Uni.