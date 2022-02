Aersale commande six Boeing 757-200PCF supplémentaires à Precision Aircraft Solutions

Precision Aircraft Solutions vient de recevoir une nouvelle commande d'Aersale portant sur six conversions supplémentaires de 757-200PCF, avec quatre appareils en option. Ce nouveau contrat porte à un potentiel de 16 le nombre de 757 cargo attendus par Aersale via Precision.



La première conversion d'un 757-200 pour Aersale a d'ailleurs été effectuée par Précision il y a tout juste un an, le sixième appareil devant entré en phase de modification ce mois-ci.



Precision Aircraft Solutions précise qu'il se tournera vers HAECO Xiamen pour augmenter ses capacités de conversions P2F du 757.



Pour rappel, AerSale a fait l'acquisition d'une flotte de 757-200 pour conversions, des appareils issus des flottes de grandes compagnies aériennes nord-américaines.



(Photo © Precision Aircraft Solutions)