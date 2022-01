Aerovista prend deux Airbus A321 cargo de 321 Precision Conversions

321 Precision Conversions annonce avoir conclu un contrat avec le loueur Aerovista, basé à Dubaï, pour deux conversions A321-200PCF. Les deux Airbus A321 (MSN 1451 et 1503, tous deux ex-AtlasGlobal, CFM56-5B) seront respectivement livrés au cours des premier et deuxième trimestres 2023.



Pour rappel, l'A321-200PCF de 321 Precision Conversions, coentreprise formée en 2017 par Aircraft Transport Services Group (ATSG) et Precision Aircraft Solutions (PAS), est le deuxième programme P2F de l'A321ceo, après celui mené par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture de ST Engineering et Airbus.



Comme pour la version de son concurrent chez EFW, l'A321-200PCF peut transporter 14 ULD standards sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute, pour une charge marchande maximale de 27 tonnes.



Le premier A321-200PCF a été mis en service en juin 2021 par Smartlynx Airlines Malta pour les besoins de DHL Express en Europe, un appareil en provenance du portefeuille de la société franco-luxembourgeoise Vallair. Il avait été converti dans les installations MRO d'Avocet à Orlando-Sanford (Floride).



À titre d'indication, MSN 1451 a été loué sept ans par la défunte compagnie française Aigle Azur.



(Photo © 321 Precision Conversions)