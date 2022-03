Aeromexico sort du Chapitre 11

Aeromexico a annoncé avoir mis en oeuvre son plan de restructuration et sa sortie de la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.



La compagnie mexicaine est désormais valorisée à 2,56 milliards de dollars.



Elle s'est engagée à investir 5 milliards de dollars sur cinq ans pour sa modernisation, aussi bien au niveau de sa flotte que de ses services. Après avoir réceptionné 31 appareils en 2021, elle devrait encore en recevoir 22 en 2022, ce qui portera sa flotte à 145 appareils.



Au cours de sa restructuration, Aeromexico a remis sur pied son réseau de façon à réaliser des opérations viables et exploite actuellement 84 lignes. Le réseau devrait s'étoffer davantage en 2022 et la liaison vers Londres devrait être restaurée dès le 1er avril.



(Photo © Aeromexico)