Aerolineas Argentinas choisit Fabian Lombardo comme nouveau PDG

Le conseil d'administration d'Aerolineas Argentinas a choisi de nommer Fabian Lombardo à sa tête, en tant que président et directeur général. Il succède à Pablo Ceriani.



Directeur commercial, du planning et de la gestion des routes de la compagnie depuis 2019, il l'avait intégrée en 2013. Auparavant, il avait occupé diverses fonctions de direction au sein de Varig, GOL, TAP Air Portugal et Azul.



Il prend la tête d'Aerolineas Argentinas alors que la compagnie vient de transporter un nombre record de passagers en 2023 (13,8 millions, essentiellement sur le réseau intérieur, dépassant son niveau de 2019) mais est menacée de perdre le soutien du gouvernement depuis l'élection de Javier Milei comme président de l'Argentine.



(Photo © Aerolineas Argentinas)