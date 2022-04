AeroFlyer, nouvelle compagnie aérienne dans l'Ouest canadien

La nouvelle compagnie aérienne canadienne AeroFlyer prévoit de lancer ses premiers vols à la fin du mois avec une flotte initiale de deux Boeing 737-600 (LN 2022 et 2032, ex-WestJet).



AeroFlyer réalisera des vols intérieurs et internationaux à la demande, que ce soit pour des vols saisonniers ou pour des vols charters. Les appareils opéreront depuis Calgary (Alberta) et Kelowna (Colombie-Britannique).



Les deux appareils de 119 sièges seront opérés par KF Aerospace, la maison-mère d'AeroFlyer spécialisée dans la maintenance d'avions commerciaux.



Implanté à Kelowna mais disposant aussi de centres MRO à Hamilton (Ontario), Portage la Prairie (Manitoba) et Vancouver (Colombie-Britannique), KF Aerospace est l'une des plus importantes sociétés MRO canadiennes. Son département Flight Ops existe cependant depuis plus d'une quarantaine d'années, opérant une flotte de Convair CV580 cargo.



AeroFlyer prévoit par ailleurs de réceptionner deux autres appareils un peu plus tard cette année.



(Photo © AeroFlyer)