Aeroflot se dote d'un nouveau hangar et prend la main sur la maintenance lourde de ses Boeing 777

A-Technics, filiale MRO d'Aeroflot, vient d'inaugurer un nouveau hangar de maintenance sur la plateforme aéroportuaire de Moscou Sheremetyevo.



Ce nouveau bâtiment de 7 210 m2 est capable d'accueillir un Boeing 747-400 ou un 777-300ER ainsi que deux Superjet 100 simultanément. C'est d'ailleurs la maintenance lourde des 20 777-300ER d'Aeroflot qui est visée en priorité, la compagnie russe souhaitant désormais rapatrier les C-Checks de ses Triple Sept en interne. Elles sont aujourd'hui réalisées chez Boeing Shanghai Aviation Services.



Six grandes visites de 777-300ER pour Aeroflot sont ainsi programmées cette année, ainsi que deux grandes visites de 747-400 pour Rossiya (D-Checks), également compagnie aérienne du groupe. Ces derniers sont immatriculés en Irlande et A-Technics vise donc un agrément EASA avant la fin de l'année.



A-Technics a par ailleurs précisé qu'elle était la seule société MRO à pouvoir effectuer les grandes visites des 747 et 777 en Russie et CEI.



(Photo © A-Technics)