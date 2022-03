Aeroflot et S7 Airlines suspendent leurs vols internationaux

Aeroflot a annoncé la suspension de tous ses vols internationaux (sauf vers Minsk), et ceux de ses filiales, à partir du 8 mars. Cette décision suit celle de S7 Airlines, qui a pris les mêmes dispositions dès le 5 mars.



Elle indique que ceci a été rendu nécessaire « à cause de circonstances supplémentaires qui [l']empêchent de réaliser ses vols ».



Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le ciel européen s'est fermé aux compagnies russes et les sanctions prises à l'encontre des entreprises du pays les empêchent d'assurer la maintenance de ses appareils et équipements occidentaux. Aeroflot a également été sortie du système de distribution Sabre.



En parallèle, l'agence russe de l'aviation civile, Rosaviatsia, avait elle aussi conseillé à ses compagnies de suspendre leurs vols vers l'étranger en raison du risque de saisie des appareils couverts par des contrats de leasing. Dans le cadre des sanctions, les lessors européens et américains ont suspendu leurs activités avec les compagnies russes et cherchent à récupérer leurs appareils.