Aeroflot envisage la commande de plus 300 appareils de fabrication russe

Paralysée par les sanctions internationales, Aeroflot n'a d'autre choix que de se tourner vers les appareils de fabrication russe pour moderniser et faire croître sa flotte. Dans un entretien avec le président russe Vladimir Poutine publié sur le site du Kremlin le 26 août, Serguei Aleksandrovsky, le président de la compagnie, indique qu'il envisage l'acquisition de 323 avions russes.



Il estime les besoins d'Aeroflot à 73 Superjet (ceux qu'elle exploitait sont désormais dans sa filiale Rossiya), 210 MC-21 et 40 Tupolev 214. Allant de pair avec la nouvelle flotte, il indique que la compagnie aura besoin de recruter 3 500 pilotes et de s'équiper de huit simulateurs supplémentaires.



Le président russe et celui d'Aeroflot s'accordent à dire qu'il s'agit potentiellement de la plus importante commande de l'histoire de l'industrie russe.



En revanche, aucune date n'a été avancée pour la signature des commandes ni l'entrée en service des appareils. L'industrie russe a de nombreux obstacles à surmonter en raison des sanctions, et le MC-21 doté d'équipements russes (notamment les ailes et les moteurs) n'est toujours pas certifié.



(Photo © Kremlin)