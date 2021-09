Aeroflot choisit Panasonic Avionics pour le système de divertissement en vol de ses Boeing 777

Aeroflot a décidé d'installer un nouveau système de divertissement en vol sur sa flotte de 777-300ER et a choisi Panasonic Avionics comme prestataire.



La société américaine va ainsi fournir son système de divertissement eX3 et son système de connexion par satellite à la compagnie russe. Elle en est déjà cliente pour sa flotte d'Airbus A350.



Un premier Triple Sept a déjà été réaménagé avec le nouvel IFEC et est retourné en service au milieu du mois d'août.



Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2008 et Panasonic a également fourni ses solutions pour la flotte d'A320neo et A321neo d'Aeroflot. Aeroflot avait toutefois initialement choisi le système TopSeries de Thales pour ses 777.



(Photo © Panasonic Avionics)