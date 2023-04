Aero Vodochody fait voler son premier L-39NG de série

Aero Vodochody a réussi le vol inaugural du premier L-39NG de série (SN 7005) le 21 avril. Le vol a duré une quarantaine de minutes et a permis de vérifier le fonctionnement du moteur, des systèmes de bord et de l'avionique, ainsi que la maniabilité et le comportement de l'avion dans toutes les phases du vol, y compris en voltige.



Presque toute l'enveloppe de vol a été explorée. Des essais ont été réalisés à des altitudes allant jusqu'au niveau de vol 280 et à des vitesses allant jusqu'à mach 0.8.



« Le vol du premier avion de série a confirmé que le L-39NG est prêt à être livré à nos clients. [...] En termes de conception, de caractéristiques de vol, de sécurité, d'avionique et d'équipements modernes, il constitue une excellente plateforme pour la formation des pilotes de chasseurs de quatrième et cinquième génération », a déclaré Viktor Sotona, président-directeur général d'Aero Vodochody.



L'industriel tchèque précise que cet appareil est destiné à un client d'Asie du Sud-Est. L'avion d'entraînement militaire a jusqu'ici été commandé à 34 exemplaires. Malgré cela, Aero Vodochody a mis en service une ligne de production dédiée à l'appareil qui devrait avoir une capacité de production de 24 L-39NG par an d'ici deux ans.



(Photo © Aero Vodochody)