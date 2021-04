Aero K, huitième compagnie aérienne low-cost de Corée du Sud

Aero K a débuté ses vols le 15 avril devenant la 8e compagnie low-cost de Corée du Sud. Le transporteur, qui avait obtenu son CTA en mars 2019, exploite actuellement un Airbus A320ceo (MSN 3135) sur une ligne intérieure reliant Cheongju et l'île de Jeju.



« Nous envisageons d'en recevoir les deux autres [A320ceo] après juillet, en fonction des conditions du marché », a déclaré un porte-parole de la société. Les trois appareils sont pris en location chez Carlyle Aviation Partners.



La jeune compagnie vise 15 à 20 appareils - dont des A320neo - d'ici cinq ans et envisage d'étendre son réseau vers la Chine, Taiwan, le Japon et le Vietnam. Pour rappel, les 7 autres transporteurs low-cost sud-coréens sont Jeju Air, Jin Air, Air Busan, Air Seoul, Eastar Jet, T'way et Fly Gangwon.



(Photo © Aero K)