Aernnova finalise l'acquisition d'Embraer Metalicas et Embraer Compositos

Embraer annonce la finalisation du partenariat stratégique conclu avec Aernnova au début de l'année. Aernnova détient désormais Embraer Metalicas et Embraer Compositos à Evora (Portugal), ce qui représente un investissement de 174 millions de dollars.



La société espagnole souhaite ainsi renforcer sa position dans la conception et la production d'aérostructures, et de fournisseur de rang 1 pour les monocouloirs. Elle gagne aussi des compétences sur les marchés affaires et militaire.



Les sites d'Evora produisent notamment des composants pour les ailes et les stabilisateurs pour les programmes d'Embraer (Praetor, E-Jets et KC-390). Ils comptent actuellement 500 employés et deviennent les plus grands centres de production d'Aernnova, dont le chiffre d'affaires devrait mécaniquement gagner 170 millions de dollars.



L'objectif est désormais d'augmenter la production des sites en remportant de nouveaux contrats, avec Embraer mais aussi d'autres avionneurs.



(Photo © DST SA Portugal)