AerFin signe un contrat de support équipements avec Alitalia pour sa flotte d'E-Jets

AerFin a signé un contrat de support de composants avec Alitalia pour répondre aux besoins en sa flotte d'Embraer E175 et E190.



Alitalia CityLiner opère actuellement avec 15 E-Jets.



Le contrat de type « BeyondPool » est particulièrement flexible et couvrira la fourniture, la réparation et la révision de composants réparables.



Un stock dédié sera également implanté sur la base principale de la compagnie aérienne italienne à Rome (FCO) afin de répondre aux besoins opérationnels immédiats des appareils.



(Photo © Alitalia)