AerCap va louer dix Airbus A320neo et deux A330neo à ITA Airways

ITA Airways a signé des accords de leasing avec AerCap, en vue de louer dix A320neo et deux A330neo. Les livraisons doivent débuter en 2023 et se poursuivront en 2024.



Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan de croissance et de modernisation de la compagnie. Ayant débuté ses opérations avec des appareils d'Alitalia, elle s'était engagée auprès de la Commission européenne à acquérir des appareils de nouvelle génération.



Elle a également passé une commande directe auprès d'Airbus (en décembre dernier) en vue d'acquérir sept A220, onze A320neo et dix A330neo.



Elle s'apprête par ailleurs à un intégrer son premier A350, acquis en leasing lui aussi, qui vient d'être peint à ses couleurs.



(Image (détail) © Airbus)