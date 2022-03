AerCap retrouve un bénéfice d'un milliard de dollars

AerCap a publié un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars pour 2021, en hausse de 16% par rapport à 2020. La société de leasing a également renoué avec les bénéfices, avec un résultat net d'un milliard de dollars (contre une perte de 295 millions de dollars l'année dernière).



Le groupe rappelle que l'année a été marquée par l'acquisition et l'intégration de GECAS à son activité depuis le 1er novembre.



Au 31 décembre, il détenait un portefeuille de 3 701 avions, moteurs et hélicoptères.



En ce qui concerne la situation en Russie, il souligne que 5% de la valeur de son portefeuille étaient placés auprès de compagnies russes au 31 décembre 2021. Il indique ne pas savoir s'il pourra récupérer ses actifs, ni dans quel état. Par conséquent, il comptabilisera une dépréciation sur les actifs non restitués dès le premier trimestre 2022, dont le montant n'est pas encore déterminé.