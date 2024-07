AerCap livre un troisième Airbus A320 à Amelia

La compagnie aérienne française Amelia (groupe Regourd Aviation) annonce avoir réceptionné le troisième et dernier Airbus A320 issu du contrat signé avec le loueur AerCap un peu plus tôt cette année. L'appareil (MSN 2950, CFM56, F-HDRG) était, comme les deux autres, exploité par China Southern.



La compagnie privée française avait mis en services les deux précédents A320 en avril et juin dernier pour les besoins d'Air France. Ils sont configurés à 180 sièges. Les transitions ont été effectuées par la société maltaise Move Aircraft Flight Solutions.



Amelia avait réceptionné son tout premier monocouloir Airbus (un A319 de 144 sièges) en janvier 2022. Elle aligne désormais 6 appareils de la famille A320, des appareils exploités sous CTA français ou slovène.



(Un A320 d'Amelia, mais équipé de V2500. Photo d'illustration © Amelia)