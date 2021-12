AerCap livre le premier Airbus A220 de Breeze Airways

AerCap a annoncé la livraison du tout premier Airbus A220-300 à Breeze Airways. La société de leasing en compte quatorze de contractualisés avec la compagnie américaine.



Onze d'entre eux sont couverts par un accord de sale and lease back. Le deuxième devrait d'ailleurs lui aussi être livré au cours du mois de décembre. Les autres rejoindront la flotte en 2022 et 2023.



Les trois autres appareils appartiennent à Einn Volant Aircraft Leasing (une coentreprise dans le leasing d'avions créée par AerCap et la Caisse de dépôt et placement du Québec) et seront livrés en 2022.



Le premier A220 de Breeze Airways avait déjà été présenté depuis les installations d'Airbus à Mobile en septembre, à l'issue de son assemblage, puis en octobre, dans le cadre d'un événement plus officiel. Il doit entrer en service au deuxième trimestre 2022.



Breeze Airways attend au total 80 exemplaires de l'A220, qui devraient lui être livrés au rythme moyen d'un par mois jusqu'en 2026. Ils seront aménagés en configuration biclasse de 126 places, dont trente-six en classe affaires. La compagnie de David Neeleman est opérationnelle depuis le mois de mai avec une flotte composée d'Embraer 190 et 195.



