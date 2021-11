AerCap et Safran signent un accord pour Shannon Engine Support

A la suite de la finalisation de l'acquisition de GECAS par AerCap, la société de leasing irlandaise a conclu un accord avec Safran au sujet de la coentreprise Shannon Engine Support (SES).



La société spécialisée dans le leasing de moteurs CFM56 et LEAP est désormais, et pour vingt ans, une coentreprise à 50/50 entre AerCap et Safran.



AerCap souligne que cette activité s'intègre parfaitement dans son portefeuille.