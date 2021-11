AerCap est devenu le plus important loueur d'avions commerciaux au monde le 1er novembre

Comme prévu, le loueur irlandais AerCap a finalisé l'acquisition de GECAS auprès de General Electric, devenant de fait le plus important loueur d'avions commerciaux au monde. La transaction, qui avait été annoncée au mois de mars, est valorisée à plus de 30 milliards de dollars.



« L'achèvement de cette transaction représente une étape importante pour AerCap qui générera des avantages pour nos clients, partenaires, employés et investisseurs pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Aengus Kelly, le PDG d'AerCap. « Avec GECAS, AerCap a acquis la bonne entreprise, au bon prix, au bon moment, alors que le transport aérien continue de se remettre de la pandémie et que la demande de location d'avions continue de s'accélérer » a-t-il ajouté.



AerCap possède désormais un portefeuille de plus de 2 000 avions commerciaux, plus de 900 moteurs et plus de 300 hélicoptères, ainsi qu'un carnet de commandes d'environ 450 avions de nouvelle génération La flotte d'avions représente environ 90% des actifs de la société combinée. Par ailleurs, les avions de nouvelle génération devraient représenter 75% de son portefeuille d'ici 2024. La société combinée aligne près de 300 clients dans le monde.



AerCap est par ailleurs devenu le principal client des avionneurs Airbus et Boeing.



