AerCap conclut 311 transactions de leasing en 2021

AerCap annonce avoir conclu des accords de leasing pour 311 appareils en 2021, auxquels s'ajoutent 65 acquisitions et 62 contrats de vente.



« Tout au long de l'année 2021, nous avons assisté à une amélioration constante des performances du secteur aérien avec la réouverture des frontières et l'augmentation du trafic passagers. Pour AerCap, cela s'est manifesté par un niveau accru d'activité de transaction en raison de la demande croissante d'avions », a commenté Aengus Kelly, directeur général de la société de leasing.



Le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique, avec 158 transactions de leasing, 42 acquisitions et trente contrats de vente. Cela est dû à l'intégration des activités de GECAS dans le bilan, à la suite de la finalisation de l'acquisition du lessor américain le 1er novembre.



Cependant, AerCap est confiant quant à la poursuite de la reprise dans le transport aérien en 2022 et s'attend à ce que les transactions de leasing continuent d'augmenter sur l'année.