AerCap achève la livraison des premiers Airbus A321neo d'Air India

Le loueur AerCap a annoncé la finalisation de la livraison des quatre A321neo attendus chez Air India. Un processus entamé en mars dernier.



Premiers du type dans la flotte d'Air India, ils motorisés par le LEAP-1A de CFM International.



Sur le segment monocouloir, AIR INDIA exploite déjà quatorze A321-200, vingt-sept A320neo, neuf A320-200 et vingt A319.



En février , le groupe a signé avec Airbus une lettre d'intention pour 210 avions de la famille A320neo (140 A320 et 70 A321) et 40 gros-porteurs A350.



(Photo © Air India)