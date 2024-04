AerCap a signé 82 contrats de leasing au premier trimestre

AerCap Holdings, le numéro un mondial du leasing d'avions commerciaux, a conclu un total de 82 accords de location au cours du premier trimestre. Ces accords comprenaient des baux pour 6 avions gros-porteurs, 40 monocouloirs, 26 moteurs et 10 hélicoptères.



Le loueur irlandais a par ailleurs fait l'acquisition de 21 nouveaux avions commerciaux durant les trois premiers mois de l'année. Il s'agit de 2 appareils de la famille Airbus A220, 5 de la famille Airbus A320neo, 2 Airbus A330neo, 3 Boeing 737 MAX et un 787-9.



AerCap a également vendu 49 de ses actifs au premier trimestre (en pleine propriété ou en gestion), dont 35 avions commerciaux (13 A320ceo, 5 A320neo, 6 737 NG, 2 737 MAX, 1 757 et 5 E190). Le loueur a également cédé 13 moteurs et un hélicoptère.



À titre d'indication, le portefeuille d'AerCap était constitué de plus de 1700 avions commerciaux, de 1000 moteurs et de plus de 300 hélicoptères à la fin de l'année dernière.



(Image © AerCap)