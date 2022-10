AerCap a réalisé 255 transactions d'actifs au troisième trimestre

Le géant du leasing AerCap annonce avoir réalisé un total de 255 transactions d'actifs au cours du troisième trimestre 2022. Il a signé 184 contrats de location, dont 30 pour des avions gros porteurs, 104 pour des avions à fuselage étroit, 3 pour des jets régionaux, ainsi que 23 contrats de location de moteurs et 24 pour des hélicoptères.



AerCap a également fait l'acquisition de 15 nouveaux avions commerciaux (12 appareils de la famille Airbus A320neo et un A220 pour son portefeuille en pleine propriété, plus 2 avions en gestion ) ainsi que 16 moteurs et 3 hélicoptères. Le loueur a par ailleurs réalisé 37 transactions de vente, dont 21 avions commerciaux (avec 4 appareils de la famille Airbus A320, 2 de la famille A320neo, 1 A330, 2 Boeing 737NG, 2 777-200ER, 2 767-300ER, 1 737-800BCF et 3 747 -400F de son portefeuille), 13 moteurs et 3 hélicoptères. Le montant des transactions financières est de l'ordre de 1,4 milliard de dollars durant ce trimestre.



Pour rappel, Aercap avait bouclé le rachat de GECAS en novembre 2021. La société combinée possède un portefeuille de plus de 2 000 appareils, de plus de 900 moteurs et de plus de 300 hélicoptères, avec carnet de commandes d'environ 450 avions commerciaux de nouvelle génération.