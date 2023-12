AerCap a placé deux Airbus A321P2F en Espagne

AerCap Holdings N.V. a signé des contrats de location avec l'opérateur de fret espagnol Swiftair pour deux Airbus A321P2F. Les appareils seront convertis chez ST Engineering Aerospace à Seletar (Singapour) pour le compte d'Elbe Flugzeugwerke (EFW) et seront livrés à Swiftair en avril et juin 2024 respectivement. Ils seront ensuite déployés à travers l'Europe et l'Afrique pour le compte des clients logistiques internationaux de l'opérateur espagnol basé à Madrid Barajas. AerCap avait passé une commande ferme auprès d'EFW portant sur 15 conversions A321-200P2F en 2022, avec une option pour 15 conversions supplémentaires.