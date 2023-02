AerCap a déjà livré 50 Boeing 737-800BCF

AerCap a pris livraison de son 50e 737-800BCF (Boeing Converted Freighter), un appareil récemment converti par l'une des deux lignes dédiées de la société MRO Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) au Costa Rica.



L'appareil a ensuite été livré à la compagnie aérienne brésilienne GOL Linhas Aéreas pour sa filiale dédiée à la logistique GOLLOG. GOL avait annoncé la conversion de six de ses Boeing 737-800 en avions tout cargo avec le STC Boeing l'année dernière, des appareils qui seront opérés pour les besoins de MercadoLibre au Brésil (MercadoLivre).



« Nous sommes ravis de célébrer cette livraison marquante avec Boeing et notre client de longue date, GOL. Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons constaté une demande sans précédent de fret aérien express en provenance des sociétés de e-commerce », a annoncé Rich Greener, le directeur d'AerCap Cargo.



« Aujourd'hui, le 737-800BCF est l'un des avions cargo à fuselage étroit les plus demandés du secteur, grâce à sa polyvalence et à sa fiabilité, ce qui en fait le choix idéal pour le fret aérien express et le commerce électronique » a-t-il ajouté.



Le loueur AerCap a quant à lui été le client de lancement du Boeing 737-800BCF, avec un premier exemplaire livré en avril 2018. Ses clients consistent notamment en West Atlantic Group, Amazon Air, GOL, JD.com, Kargo Xpress, ASL et Longhao Airlines.



