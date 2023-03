Aer Lingus Regional va desservir l'Aéroport Brest Bretagne

Emerald Airlines, opérateur exclusif des services régionaux d'Aer Lingus, annonce le lancement d'une nouvelle ligne entre Dublin et l'Aéroport Brest Bretagne à partir du 20 mai. La nouvelle liaison sera opérée deux fois par semaine tous les mardis et samedis en ATR 72-600.



« Nous sommes très heureux d'accueillir les services régionaux d'Aer Lingus à l'aéroport de Brest et sommes très fiers d'être leur première destination en France d'Emerald Airlines. Dublin était une destination très attendue, nous sommes ravis de pouvoir la proposer aux Bretons dès cet été » a déclaré dans un communiqué Claude Arphexad, le Directeur de l'Aéroport de Brest Bretagne.



Lancée en février 2022, la compagnie régionale irlandaise aligne aujourd'hui une flotte homogène de 11 ATR 72-600 configurés à 72 sièges. Elle a repris les opérations assurées par la défunte Stobart Air pour le compte d'Aer Lingus.



(Photo © Emerald Airlines)