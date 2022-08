Aer Lingus et British Airways se fourniront en SAF auprès d'Aemetis à San Francisco

IAG a conclu un accord pluriannuel avec Aemetis concernant l'approvisionnement en carburant durable d'aviation (SAF) des vols de British Airways et Aer Lingus à San Francisco.



Entrant en vigueur en 2025, l'accord prévoit que les deux compagnies puissent se fournir 78 400 tonnes de SAF sur sept ans.



Le carburant sera produit dans l'usine Carbon Zero d'Aemetis en Californie - elle est actuellement en construction. Cette structure doit réduire au maximum l'empreinte carbone de son carburant grâce au recours à 100% à de l'électricité verte pour son fonctionnement et à un projet de capture du CO2 émis durant la production.



Le groupe IAG rappelle qu'il a investi à hauteur de 865 millions de dollars à ce jour dans l'achat et des projets de développement de SAF.



(Image © Aemetis)