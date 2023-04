AELS acquiert un premier Boeing 777 pour démantèlement

La société AELS, implanté sur la plateforme de Twente (Pays-Bas) annonce avoir récemment fait l'acquisition son premier Boeing 777 en fin de vie pour démantèlement. Il s'agit de l'un des cinq 777-300ER anciennement opérés par la compagnie Virgin Australia (LN:756).



Elle précise que cette acquisition a été réalisée en partenariat avec MTU Maintenance Lease Services, qui a pour sa part repris les moteurs GE90-115B de l'appareil. L'avion a quant à lui effectué son dernier vol le 2 avril.



AELS va désormais ajouter des pièces et équipements de Boeing 777 à son inventaire. La société hollandaise était déjà présente sur de nombreuses plateformes Airbus (A320, A330 et A340) et Boeing (737, 747 et 757).