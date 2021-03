AEI remporte deux conversions supplémentaires pour son B737-400SF

Décidément, la compagnie mexicaine Aeronaves T.S.M. (TSM) a vraiment de gros besoins en avions tout cargo. Aeronautical Engineers, Inc. (AEI) a signé deux nouveaux contrats avec l'opérateur mexicain basé à Saltillo concernant deux nouveaux B737-400SF.



Le premier est l'exercice d'une option pour un appareil déjà annoncé en novembre 2020, le second étant une commande pour une conversion supplémentaire. Les deux avions seront convertis chez Commercial Jet à Dothan (Alabama), le premier devant entrer en chantier de modification en septembre. La modification du deuxième avion commencera en janvier 2022.



TSM a actuellement plusieurs avions contractualisés auprès d'AEI et en cours de modification, dont un B737-400SF, deux CRJ200 SF et un MD-83SF. La compagnie mexicaine avait d'ailleurs commandé deux CRJ200 SF supplémentaires il y a tout juste un mois.



Aeronaves T.S.M. aligne aujourd'hui plus d'une vingtaine d'avions tout cargo court et moyen-courrier.



(Photo © Aeronautical Engineers, Inc.)