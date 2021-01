Adoption du principe de quarantaine pour les voyageurs à l'arrivée aux Antilles

Afin d'éviter l'introduction du variant britannique du SARS-CoV-2, la Guadeloupe et la Martinique ont décidé d'imposer elles aussi une période d'isolement de sept jours à quasiment tous les voyageurs arrivant sur leur territoire. Un test RT-PCR devra par ailleurs être effectué à l'issue de cette période.



Ces mesures s'ajoutent à l'obligation de présenter un test RT-PCR négatif datant de moins de trois jours avant l'embarquement, en place depuis plusieurs mois.



Seuls les passagers voyageant entre les deux îles seront dispensés de cette nouvelle mesure. Par ailleurs, les flux aériens ont été restreints avec la Guyane, pour éviter l'importation du variant brésilien.



Dans l'Océan indien, les mesures se durcissent également alors qu'une personne contaminée par le variant sud-africain est soignée à Mayotte. Toutes les liaisons maritimes et aériennes avec l'île sont suspendues pour deux semaines, sauf motif impérieux, et les autorités réunionnaises demandent à toute personne ayant voyagé à Mayotte, aux Comores et au Mozambique ces quatorze derniers jours d'effectuer un test RT-PCR.