Adhetec acquiert Perrone

Adhetec a annoncé l'acquisition de Perrone, fournisseur de produits souples pour l'intérieur des véhicules (tissus d'ameublement, éléments de décoration intérieure).



Le fournisseur de solutions auto-adhésives pour l'industrie du transport considère ce rapprochement comme stratégique, permettant aux deux sociétés de combiner leurs produits pour fournir des solutions complètes à leurs clients.



Il permettra également de dégager des synergies, pour une meilleure efficacité, et d'unir les forces en développement pour favoriser l'innovation.



« Cette acquisition change la donne pour Adhetec et ses clients. En combinant l'expertise d'Adhetec en matière de solutions auto-adhésives personnalisées pour les applications extérieures et intérieures avec l'excellence de Perrone en matière de produits souples pour l'intérieur des transports, nous sommes prêts à fournir une gamme inégalée de produits et de services à l'industrie du transport », explique Alexis Gabillon, le PDG d'Adhetec.



(Photo © Adhetec)