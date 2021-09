Addev Materials rachète Supavia

Addev Materials a annoncé l'acquisition de Supavia, renforçant son offre sur le marché de l'aéronautique militaire.



Supavia est spécialisée dans la distribution de produits adhésifs, graisses, huiles, mastics, peintures nécessaires à la maintenance et la fabrication des avions et hélicoptères civils et militaires.



« L'acquisition de Supavia vient compléter le projet stratégique d'Addev Materials dans l'aéronautique, le spatial et la défense en France. Le savoir- faire et l'expertise de Supavia confortent aujourd'hui notre position de spécialiste des produits chimiques sur mesure, spécifiquement adaptés à ces marchés, dans chaque pays où nous sommes implantés », commente Julien Duvanel, CEO Aerospace & Defense d'Addev Materials.



Supavia voit quant à elle dans cet accord le moyen de consolider sa position sur le marché.