Acro Aircraft Seating, fournisseur premium d'équipements BFE pour Airbus

Acro Aircraft Seating vient d'être sélectionné en tant que « Premium Supplier » d'Airbus pour les sièges de classe économique et de classe économique premium dans le dernier catalogue d'équipements BFE de l'avionneur de juillet 2023.



Ce statut est revu tous les 6 mois et se fonde sur trois critères : Performance de livraison, Performance Qualité et Performance Technique.



« Nos superbes sièges des classes économique et économique premium sont conçus avec soin, les rendant plus légers et plus durables que jamais, tout en garantissant une valeur exceptionnelle à nos clients : une priorité clé dans un marché difficile. Nous sommes impatients d'approfondir notre relation avec Airbus car, ensemble, nous travaillons pour atteindre les normes techniques, logistiques et de qualité élevées requises pour répondre aux attentes croissantes des clients et établir de nouvelles normes pour notre industrie » a déclaré Neil Cairns, le PDG d'Acro.



Fondée en 2006, la société britannique Acro Aircraft Seating est un important fabricant de sièges passagers pour avions commerciaux. Acro a été racheté en 2017 par la société chinoise Tiancheng Controls (elle-même faisant partie du géant Zhejiang Science and Technology Investment Company).



(Photo © Acro Aircraft Seating)