ACIA Aero Leasing cherche jusqu'à 30 avions régionaux pour gonfler son portefeuille

ACIA Aero Leasing recherche des propositions dans le cadre d'un appel d'offres pour un maximum de 30 appareils afin d'étendre son portefeuille d'avions régionaux.

Les appareils visés sont les ATR 72, le Dash 8-400 et les Embraer E190/195.



Le loueur avait ajouter son premier Embraer E190 à son portefeuille en septembre dernier, avec l'intention de developper son offre sur les E-Jet et E-Jet E2.



ACIA Aero Leasing gère actuellement une cinquantaine d'avions régionaux (comprenant la famille ATR42/72, Beechcraft 1900 et Embraer 145) proposés en dry lease ou en ACMI, aussi bien pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises.



(Image © ACIA Aero Leasing)