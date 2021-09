ACIA Aero Leasing acquiert un premier Embraer

ACIA Aero Leasing a annoncé l'ajout de son premier Embraer E190 à son portefeuille.



L'avion, configuré en 12 sièges en classe affaires et 88 sièges en classe économie, subira une période de maintenance avant d'être proposé aux clients potentiels à travers le monde.



Cette acquisition représente « une étape importante dans la progression de notre stratégie de croissance de la flotte [...] et ouvre également de nouvelles opportunités pour évaluer d'autres améliorations du portefeuille, y compris la perspective d'ajouter l'avion de la famille E-Jet E2 de nouvelle génération», a commenté Sameer Adam, vice-président commercial d'ACIA Aero Leasing.



Le bailleur gère actuellement gère un portefeuille d'une cinquantaine d'avions régionaux (comprenant la famille ATR42/72, Beechcraft 1900 et Embraer 145) proposés en dry lease ou en ACMI, aussi bien pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises.