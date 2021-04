ACI World publie son classement préliminaire des aéroports mondiaux IL Y A 20 HEURES Etant donné le profil extraordinaire de l'année 2020, le classement annuel des plus grands aéroports mondiaux que réalise l'ACI World est tout aussi singulier. Ainsi, celui qui se base sur le trafic passagers est totalement bouleversé.



En 2020, le top 10 des aéroports compte sept aéroports chinois et trois aéroports américains (Atlanta, qui cède sa première place à Guangzhou, Dallas et Denver). Le classement reflète l'effondrement du trafic et la reprise très hétérogène qui a suivi, portée par le trafic domestique et très différente selon les régions. L'ACI cite l'exemple de l'aéroport de Shanghai Hongqiao, qui passe de la 46e à la 9e place.



Ces dix aéroports ont enregistré une chute moyenne de leur trafic de 45,7%, contre 64,6% au niveau mondial.



Le fret ayant été moins touché par la crise, le classement des dix premiers aéroports n'a pas été chamboulé. Memphis a toutefois dépassé Hong-Kong pour prendre la tête du classement. Leur trafic a en moyenne augmenté de 3% (contre une baisse de 8,9% au niveau mondial) et ils représentent à eux seuls 28% des volumes transportés en 2020.

Copyright © 2021 ALERTAVIA / Le Journal de l’Aviation - Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle et sous quelque forme ou support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite spécifique du Journal de l’Aviation. Une sélection d'infos récentes IL Y A 13 HEURES AAR remporte un gros contrat de maintenance lourde avec United Airlines

C'est un véritable signe de confiance vis-à-vis des perspectives de reprise du transport aérien aux États-Unis. La société MRO américaine ... IL Y A 13 HEURES Le Canada aide son secteur aéronautique

Après avoir consenti une aide pouvant aller jusqu'à 5,88 milliards de dollars canadiens à Air Canada la semaine dernière, le ... IL Y A 18 HEURES Une période d'isolement imposée également aux voyageurs en provenance d'Inde

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que l'Inde avait été ajoutée à la liste des pays dont les ... 21 AVR. 2021 Le Kopter SH09 rebaptisé Leonardo AW09

Un an après l'acquisition de la société suisse Kopter, Leonardo Helicopters intègre désormais pleinement l'hélicoptère léger monomoteur SH09 dans sa ... 21 AVR. 2021 FlyCAA fait l'acquisition d'un ATR cargo

FlyCAA a récemment finalisé l'acquisition de son premier ATR 72-500 tout-cargo. L'appareil (MSN775, 9S-ADL), précédemment exploité par la défunte ... Cette sélection d'infos est issue de la rubrique ALERTAVIA. Les abonnés du Journal de l'Aviation ont accès à un nombre beaucoup plus important d'actualités chaque jour. Pour en savoir plus, découvrez nos différentes formules d'abonnement. Découvrir nos offres