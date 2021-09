ACE Capital Partners entre au capital de Figeac Aéro

Figeac Aéro a annoncé qu'ACE Capital Partners allait entrer à son capital. Sous réserve de la mise en oeuvre de certaines conditions, la transaction pourrait être réalisée au quatrième trimestre 2021.



Le fonds d'investissement va souscrire une augmentation de capital de 35 millions d'euros qui lui sera réservée et acquérir des actions auprès du fondateur et président du sous-traitant, Jean-Claude Maillard. Les deux opérations se basent sur un prix par action de 5,6 euros, une estimation 4% supérieure au dernier cours.



Par ailleurs, la filiale de Tikehau Capital va également souscrire à des obligations à émettre pour un montant minimum de 10 millions d'euros.



Ainsi, Figeac Aéro renforcera ses fonds propres, diversifiera la structure de son actionnariat (en diluant la participation de la famille Maillard, tout en lui laissant près de 70% des droits de vote) et se trouvera en meilleure situation pour profiter pleinement du rebond du secteur.



(Photo © Figeac Aéro)