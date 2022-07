Accord entre l'ASECNA et l'ESA sur EGNOS

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a conclu un partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA), pour le déploiement en Afrique de la technologie EGNOS, le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire utilisé dans environ 367 aéroports et héliports européens. Cette technologie sera mise à contribution pour le développement du premier système SBAS africain (Satellite Based Augmentation System) qui couvrira une zone de plus de 16,5 millions de km2 (une fois et demie la taille d'Europe). La phase initiale de son opérationnalisation est prévue en 2025. Selon cet accord, l'ESA déploiera une équipe d'une dizaine d'experts, fournissant un support technique axé sur l'infrastructure au sol pour le SBAS tandis que l'agence spatiale française CNES conseillera sur les conditions et modalités relatives à l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) dans les domaines de l'ingénierie des systèmes pour le segment sol, le segment spatial et la performance. Le SBAS de l'ASECNA - qui regroupe 18 pays membres - fournira un service d'intégrité (Safety-of-Life) permettant une utilisation sûre des signaux GPS pour la navigation aérienne pendant toutes les phases de vol, du segment de croisière jusqu'aux d'atterrissages. Il permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité des vols, tout en réduisant leur impact environnemental. Les services fournis seront conformes aux normes et pratiques recommandées de l'OACI et seront compatibles avec les avioniques SBAS déjà déployées dans les flottes commerciales.