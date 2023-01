Accident de Yeti Airlines : les enregistreurs de vol retrouvés

Les équipes de recherche népalaises ont indiqué avoir trouvé les deux enregistreurs de vol (enregistreur de données et enregistreur de conversation) de l'ATR 72-500 de Yeti Airlines qui s'est écrasé lors de son approche finale vers le nouvel aéroport de Pokhara le 15 janvier.



Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des éléments permettant de déterminer les circonstances de l'accident. Le BEA devrait envoyer une équipe soutenir les recherches ; le bureau est en contact avec les autorités népalaises pour coordonner l'envoi d'enquêteurs sur place.



L'appareil impliqué dans l'accident est l'ATR immatriculé 9N-ANC. Il était en service depuis 2007 et avait rejoint la flotte de Yeti Airlines en avril 2019. Il réalisait un vol entre Katmandou et Pokhara.



Soixante-douze personnes se trouvaient à bord - 68 passagers et quatre membres d'équipage. Au moins 68 victimes sont à déplorer et quatre personnes sont encore portées disparues, mais les secouristes n'ont pas d'espoir de retrouver des survivants, l'appareil ayant été détruit par l'impact et l'incendie qui s'en est suivi.