Le BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses) a envoyé quatre inspecteurs à Tokyo pour participer à l'enquête dirigée par le JTSB (Bureau de la sécurité des transports du Japon) sur l'accident de l'Airbus A350-900 de Japan Airlines, survenu le 2 janvier.



Airbus a également dépêché cinq conseillers techniques.



L'A350-900 (MSN 538, immatriculé JA13XJ) a pris feu lors de son atterrissage à l'aéroport d'Haneda après une collision avec un DHC-8 des garde-côtes japonais. Tous les occupants de l'Airbus ont pu être évacués (367 passagers et douze membres d'équipage) mais cinq victimes sont à déplorer parmi les six occupants du DHC-8.