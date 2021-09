ACC Aviation ouvre une division spécialisée dans la maintenance

Le groupe ACC Aviation a décidé d'ouvrir une nouvelle division, spécialisée dans les services techniques. Elle sera dirigée par Julian Aldana, qui prendra donc la fonction de vice-président Technical Services. Il était jusqu'alors directeur technique pour les Amériques du groupe IBA et avait auparavant occupé des postes techniques chez Etihad, Air Berlin et Swiss.



La division proposera des services d'inspection d'avions, de retour de location, de récupération d'actifs, de transition d'appareils. Elle pourra également se charger de la gestion d'événements de maintenance, d'évaluations de navigabilité...



ACC Aviation proposait jusqu'à présent des services de consulting, de gestion d'actifs et de financement dans l'aviation, à destination des créanciers, loueurs et compagnies aériennes.



Phil Mathews, le PDG d'ACC Aviation., se félicite de pouvoir désormais « offrir un service "complet", en apportant une vision pluridisciplinaire et une valeur ajoutée aux projets sur lesquels nous travaillons. »



Rob Watts, chargé de la division conseil, explique par ailleurs que le moment est idéal pour se lancer dans ce projet car le segment des services techniques est très porteur : « Le nombre d'appareils qui devraient changer de mains au fur et à mesure que les bailleurs redéployent et rééquilibrent leurs portefeuilles, le fait que de nombreuses compagnies aériennes pourraient ne pas survivre jusqu'à la reprise complète du marché et la pléthore de nouveaux acteurs entrant sur le marché offrent une opportunité irrésistible d'entrer sur le marché. »



(Photo © ACC Aviation)