Abu Dhabi Aviation entérine son offre pour Falcon Aviation Services

Abu Dhabi Aviation va concrétiser son intention d'acquérir Falcon Aviation Services (FAS), une société de services aéronautiques basée dans la capitale émiratie.



Une offre formelle vient d'être validée par le conseil d'administration et sera soumise d'ici peu.



Pour Abu Dhabi Aviation, cette intention est conforme au plan stratégique de la compagnie visant à développer et à améliorer les actifs et les revenus.



Pour rappel, FAS, créé en 2006, offre une variété de services dont l'affrètement de jets privés et d'hélicoptères, les services MRO et le soutien à l'aviation pétrolière et gazière. Au 30 juin, ses actifs s'évaluaient à plus de 5,2 milliards de dirhams (1,4 milliard de dollars), son bénéfice net du deuxième trimestre a atteint 124 millions de dirhams (+159%).