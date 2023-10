AB Jets commande trois Challenger 3500 à Bombardier

AB Jets a signé une commande auprès de Bombardier portant sur l'acquisition de trois Challenger 3500 et l'option d'ajouter un quatrième exemplaire de l'appareil à l'accord d'ici la fin de l'année.



Ce faisant, AB Jets introduit avec le jet superintermédiaire une nouvelle catégorie d'appareils à sa flotte, offrant une plus grande autonomie à ses clients.



La société américaine de nolisement privé exploite en effet neuf Learjet 60 actuellement. Elle est également amenée à offrir des services de transport aérien complémentaires aux services d'opérations aériennes et aux exploitants.



(Photo © Bombardier)